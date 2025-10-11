Salerno, Pessolano: "La città a rotoli e le contraddizioni di De Luca" Il capogruppo di Oltre sull'emergenza sicurezza: "Serve ogni volta il richiamo per agire"

«Il governatore ammonisce l’assessore alla Sicurezza, ed ecco che scattano i controlli della Polizia Municipale in alcune arterie importanti del centro storico. Governa da sempre la città di Salerno, ma coglie l’occasione per richiamare alle inefficienze assessori che sono stati nominati direttamente da lui. Una giunta, quella in carica, che è un suo prodotto politico e porta la piena responsabilità dello sviluppo incontrollato di bivacchi e cafonerie menzionati dallo stesso presidente». Così il consigliere comunale di Salerno e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano.

«Bene l’operazione straordinaria dei Vigili Urbani - prosegue - ma non è certo risolutiva, così come la recente task force contro la sosta selvaggia, rispetto alla situazione di abbandono e degrado in cui versa il centro storico. Non si può pensare che, per un altro anno e mezzo, serva ogni volta un richiamo del presidente della Regione Campania per richiamare l’attenzione degli organismi competenti sul disastro dell’ordinaria amministrazione che sta vivendo la città».

«Controlli come quelli disposti nei giorni scorsi - conclude - dovrebbero essere effettuati quotidianamente, con la stessa sollecitudine con cui si è proceduto quest’anno a montare le Luci d’Artista, per arrivare preparati alla manifestazione. Allo stesso modo bisognerebbe agire per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. Inoltre, non possiamo permettere che, nel periodo di punta della stagione turistica salernitana, si verifichino episodi come quelli a cui purtroppo abbiamo assistito nelle scorse settimane».