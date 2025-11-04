4 novembre, il personale SAF dei vigili del Fuoco di Salerno protagonista Le celebrazioni sono andate in scena in piazza Amendola

In occasione delle celebrazioni del 4 novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una squadra del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno ha partecipato alla cerimonia istituzionale svoltasi in piazza Amendola, di fronte al Palazzo del Governo.

Nel corso dell’evento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato il dispiegamento del Tricolore lungo la facciata del Palazzo, gesto simbolico di alto valore patriottico e di forte impatto visivo, accolto con commozione e applausi dai presenti.

Alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Salerno, hanno preso parte le massime autorità civili e militari della provincia, rappresentanze delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e numerosi cittadini.

La partecipazione del personale SAF testimonia ancora una volta la vicinanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai valori di unità e servizio alla collettività, nel solco della tradizione di impegno e dedizione che contraddistingue l’opera quotidiana dei Vigili del Fuoco di Salerno.