Micro discariche a Salerno, piaga senza fine: controlli a tappeto L'ultimo intervento di Polizia locale e Salerno Pulita nel quartiere di Fratte

Anche questa mattina gli operatori di Salerno Pulita e la Polizia municipale di Salerno hanno effettuato una serie di controlli su materiale abbandonato in strada. In via Pagano, nel quartiere di Fratte, dove diversi cittadini avevano lamentato la presenza di una micro discarica abusiva di rifiuti, gli agenti hanno verificato il materiale alla ricerca di riscontri utili a risalire ai presunti trasgressori.

In caso di segnalazioni di abbandoni indiscriminati, gli operatori di Salerno Pulita sono tenuti, prima di procedere alla rimozione, a segnalare e richiedere la presenza della polizia municipale per accertare il reato ambientale. “La nostra azione di controllo resta continua e costante con l’obiettivo di salvaguardare chi rispetta le regole - ha fatto notare l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet- e, in questo periodo nel quale la nostra città si avvia ad accogliere migliaia di visitatori, chiediamo a tutti un impegno maggiore volto a tutelare il decoro urbano e l’immagine di Salerno”.