Confartigianato Salerno tra i banchi di scuola per le buone pratiche del futuro Risi: "Vogliamo costruire un ponte tra scuola e impresa, per formare competenze reali"

Confartigianato Salerno tra i banchi di scuola per le buone pratiche del futuro che è già “presente”. Prima tappa per Confartigianato Imprese Salerno ed Energyco Spa nell’ambito del progetto “Non fare lo sbronzo – Proteggi la vita, l’ambiente, la città”, promosso dal Comune di Salerno e dall’ACI Salerno, con la partecipazione di numerosi enti e istituzioni del territorio.

Ogni partner del progetto è infatti chiamato a incontrare gli studenti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa, portando un proprio contributo tematico. Confartigianato Salerno, insieme al suo partner tecnico Energyco Spa, è protagonista del modulo dedicato alla sostenibilità e alla transizione energetica.

Per Confartigianato, la partecipazione rappresenta un tassello concreto ed importante nel percorso di avvicinamento tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di formare nuove figure professionali legate alla doppia transizione digitale ed ecologica. Un impegno già avviato attraverso l'Academy nata in convenzione con l’Istituto “Galilei–Di Palo”, che prepara i giovani ai mestieri innovativi della doppia transizione, energetica e digitale. Focus - infatti - dell’associazione è proprio la formazione delle future generazioni che rappresentano il vero anello di congiunzione tra innovazione e sviluppo.

Per Energyco Spa, in qualità di ESCo (Energy Service Company), la partecipazione al progetto è l’occasione per raccontare ai ragazzi come l’azienda accompagni le imprese e le pubbliche amministrazioni del territorio nei percorsi di efficientamento e transizione energetica, trasformando la sostenibilità in opportunità concreta di crescita.

Durante il primo incontro, che ha coinvolto le prime classi dell’istituto Nautico di Salerno, Confartigianato ed Energyco hanno proposto un momento formativo e interattivo sul valore delle azioni quotidiane sostenibili, spiegando come anche i più giovani possano contribuire a costruire un futuro più consapevole e responsabile.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a partecipare a questo percorso educativo – spiega il presidente di Confartigianato, Franco Risi – perché crediamo che la sostenibilità si impari prima di tutto a scuola, con esempi concreti e linguaggi adatti ai più giovani. Con Energyco, il nostro partner tecnico, vogliamo portare attraverso percorsi formativi la testimonianza reale di chi lavora ogni giorno per un territorio più green. Il nostro obiettivo è costruire un ponte tra scuola e impresa, per formare competenze reali e accompagnare i giovani verso le professioni del futuro.”

Con questo spirito, Confartigianato Salerno proseguirà nei prossimi incontri del progetto “Non fare lo sbronzo” portando nelle scuole della città momenti di confronto, orientamento e laboratori interattivi dedicati a energia, sostenibilità e cultura del lavoro.