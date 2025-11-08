Giornate della Scuola Medica Salernitana, consegnati i premi della XXIV edizione Riconoscimenti anche per i presidenti emeriti Bruno Ravera e Giuseppe Pistolese

Consegnati i premi della XXIV edizione delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”. Il 7 novembre, nell’aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno, in sette hanno ricevuto il riconoscimento dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno: Antonio Federico, prof. emerito di Neurologia all’Università degli Studi di Siena, “Premio alla carriera”; Giovanni Scapagnini, prof. Ordinario di Nutrizione all’Università degli Studi del Molise, “Premio alla ricerca”; Laura Cason, giornalista del Tg1 che da anni racconta il mondo della sanità, premio Giornalismo scientifico. E ancora, nell’ambito del settore odontoiatrico: Gilberto Sanmartino, direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica all’Università Federico II di Napoli, “Premio alla carriera”; Carlo Ghirlanda, presidente nazionale A.N.D.I., premio “Odontoiatra dell’anno”. Infine, un riconoscimento speciale è stato consegnato a Bruno Ravera e Giuseppe Pistolese, presidenti emeriti dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno.

In un’aula Buonocore gremita, si è tenuto – alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - il Giuramento di Ippocrate dei neolaureati iscritti all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. Sono stati circa 200 i nuovi medici a prestare il solenne giuramento che segna il loro ingresso nella professione.