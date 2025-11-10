Salerno: intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica

Rubinetti a secco giovedì 13

salerno intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica
Salerno.  

Sistemi Salerno comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Via Madre Teresa di Calcutta altezza civico n° 19, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì 13 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 alle seguenti strade e traverse limitrofe:
 
    * Via Madre Teresa di Calcutta
    * Via Giosuè di Giacomo
    * Via Casa de Rosa
    * Via Santa Maria del Campo
    * Giovi Incarto
    * Via San Pio da Pietrelcina
 
 
Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente.
Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.
La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

