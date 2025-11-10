Salerno: intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica

Sistemi Salerno comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Via Madre Teresa di Calcutta altezza civico n° 19, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì 13 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 alle seguenti strade e traverse limitrofe:
* Via Madre Teresa di Calcutta
* Via Giosuè di Giacomo
* Via Casa de Rosa
* Via Santa Maria del Campo
* Giovi Incarto
* Via San Pio da Pietrelcina
Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente.
Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.
La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.
