il salernitano d acunto sul set del nuovo film di mel gibson

Antonio D'Acunto, noto per aver fondato la Guardia Agroforestale Italiana (dove ricopre la carica di presidente nazionale) sta alimentando con successo anche la sua passione per il cinema, partecipando a varie produzioni cinematografiche sia nazionali che internazionali.
Attualmente è impegnato a Roma sul prestigioso set del famosissimo attore e regista Mel Gibson.
Il salernitano D'Acunto ha partecipato, negli ultimi tempi, anche ai film di Nanni Moretti e Sergio Rubini e alla soap opera "Un posto al sole", oltre alla serie "Gomorra - le origini" in arrivo.
"Sto alimentando con tanto studio la mia passione di attore, studiando tanto ed imparando con umiltà dai grandi che spesso incontro sul set", le sue parole.