De Luca pronto a tornare: "E' tempo di riprendere in mano le sorti di Salerno"

"Credo che si arrivato il momento di riprendere in mano la città e avviare programmi di riqualificazione". Così il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando di alcuni progetti che sono stati avviati nella città di Salerno, nella consueta diretta social del venerdì.
Il presidente della Campania non ha mai interrotto il legame con la città di cui è stato sindaco e molti a Salerno sono convinti che dopo il doppio mandato a Palazzo Santa Lucia è pronto a riprendere la fascia tricolore.
De Luca, nell'appuntamento settimanale sul web, ha affrontato anche i temi relativi ai cantieri fermi e quelli ormai pronti a partire, come quello dello stadio Arechi.