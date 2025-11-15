Piazza Cavour, Pessolano (Oltre): "Ennesima operazione di facciata" "Direi che il Comune prova a ripartire proprio con il piede sbagliato"

"Dopo più di un decennio di abbandono e inadempienze il Comune si è ricordato di Piazza Cavour con un frettoloso e parziale restyling, ultimato in occasione dell'inaugurazione di Luci d'Artista. La rimozione definitiva dei posti auto è una pessima scelta: sarà un danno permanente per residenti e operatori commerciali". Così il consigliere comunale di Salerno e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano. "Dopo oltre dodici anni di lavori e una lunga battaglia a colpi di carte bollate che ha paralizzato uno dei luoghi più belli e importanti del centro città – continua – in biblico ritardo il Comune ha ultimato un intervento di restyling parziale, salutato ovviamente con roboanti annunci, perfino prevedendo la presenza del governatore della Regione. Sicuramente la piazza ora è in condizioni migliori rispetto a come i salernitani l’hanno purtroppo conosciuta nel recente passato.

Intanto, spiace prendere atto dell’ennesima beffa per residenti, commercianti della zona e utenti in generale: i posti auto presenti in piazza erano infatti preziosi in un contesto caratterizzato da scarsità di parcheggi in rapporto alla domanda, specie durante i fine settimana e negli orari di punta. Sarebbe stato più auspicabile consentire la sosta breve con disco orario per supportare indirettamente le attività commerciali che insistono nelle immediate adiacenze.

Peraltro, anche questo restyling rischia di rappresentare un’altra incompiuta: non si hanno certezze su quando sarà completata la riqualificazione della parte della piazza prossima al mare". "Se questo significa riprendere in mano le sorti di Salerno - conclude Pessolano, per citare il governatore presente ieri all’inaugurazione – direi che il Comune prova a ripartire proprio con il piede sbagliato".