Salerno, fine dell'incubo: Giuseppe Adinolfi è stato ritrovato Lo hanno reso noto i familiari: "Sta bene, grazie a tutti"

"Giuseppe è stato ritrovato e sta bene!!! Grazie a tutti per il sostegno e l’aiuto dimostratoci in questi giorni". Con questo messaggio pubblicato sui social, i familiari di Giuseppe Adinolfi hanno comunicato il lieto fine nella storia del 38enne salernitano. Il giovane era scomparso da martedì mattina e la famiglia non aveva avuto più sue notizie per giorni. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l'intera comunità salernitana che, adesso, ha potuto tirare un sospiro di sollievo: Giuseppe è stato ritrovato e sta bene, un epilogo che attendeva con ansia un'intera città.

