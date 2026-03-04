Casertana-Salernitana, Coppitelli: "Derby è speciale, faremo una grande gara" Il tecnico dei rossoblu alla vigilia: "Recuperiamo Vano e Heinz, chi scenderà in campo avrà cuore"

“Faremo una grande gara”. Federico Coppitelli lancia la sua Casertana. Il derby con la Salernitana è occasione importante per cancellare la bruttissima figura di Siracusa e regalare una gioia al proprio popolo che attende la sfida con i granata da ben undici anni: “Non volevamo arrivare a questa sfida dopo una partita in cui abbiamo sbagliato l’atteggiamento per la prima volta. E’ andato tutto storto. Io mi prendo le mie responsabilità, così come aveva fatto il direttore subito dopo la partita. La partita con la Salernitana ci offre immediatamente l’opportunità del riscatto: servirà la rabbia, la cattiveria agonistica necessaria per riprendere il nostro cammino. Sappiamo quanto è importante per l’intero ambiente”.

“Speriamo di avere Vano e Heinz”

Possibili recuperi importanti dall’infermeria: “Abbiamo Butic e Bacchetti che sono disponibili. Valutiamo Vano e Heinz che hanno dimostrato una disponibilità parziale. Finalmente rivediamo la luce anche sotto l’aspetto dell’infermeria. Chiunque scenderà in campo avrà carattere, cuore, determinazione: siamo la Casertana e lo dimostreremo”.

“Salernitana big del campionato”

Per Coppitelli la Salernitana resta squadra di valore nonostante il distacco dal Benevento: “Affrontiamo un avversario che ha cambiato da poco la guida tecnica, con una rosa di valore costruita per salire in serie B. Hanno calciatori fisici, una panchina lunga. Ecco perché servirà una prova di livello, nel nome dei nostri valori e dell’identità che abbiamo già mostrato con Benevento, Cosenza, Catania”.