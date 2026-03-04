Casertana-Salernitana, i convocati di Cosmi: sospiro di sollievo Gyabuaa Restano fuori in quattro

Gyabuaa c’è. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani sera alle 20:30 allo stadio Alberto Pinto contro la Casertana, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Il centrocampista scuola Atalanta stringe i denti e sarà della partita con Cosmi che immagina un impiego dal 1' in coppia con Capomaggio. Resta in preallarme Tascone. Ancora out invece Inglese, Brancolini, Carriero e Boncori.

Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 29 Tascone;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.