Salerno, dopo Napoli si dimette anche la consigliera Claudia Pecoraro L'annuncio dopo l'ingresso nella Giunta regionale di Roberto Fico

Dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, anche la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Claudia Pecoraro ha ufficializzato il suo addio a Palazzo di Città. Le motivazioni, tuttavia, sono differenti: da qualche settimana, infatti, l'avvocato salernitano è stato nominato assessore regionale da Roberto Fico. Le sue dimissioni, tuttavia, non cambieranno la sostanza in quanto non dovrebbero esserci i tempi per la surroga in quanto l'assise viaggia verso lo scioglimento.

Pecoraro ha definito la sua una "decisione ponderata, responsabile e inevitabile". "La mole di lavoro e la delicatezza delle deleghe che oggi svolgo come Assessora non sono compatibili con l’esercizio del mandato consiliare, così come l’ho sempre inteso: con presenza costante, studio, precisione, puntualità e impegno totale. Non posso permettere che il mio ruolo istituzionale al Comune venga svolto con meno forza e tempo, perché sarebbe un disservizio nei confronti della città, e delle cittadine e dei cittadini che ho l’onore di rappresentare", ha spiegato Claudia Pecoraro.

"Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuta, accompagnata e seguita in questo percorso, ma ringrazio anche chi mi ha ostacolata. Il confronto, anche quando duro, ha reso più forte in me la convinzione che un altro modo di fare politica esiste: più corretto, più rispettoso, più efficace. Ringrazio, inoltre, le colleghe e i colleghi del Consiglio comunale, di maggioranza e opposizione, perché ognun?, in modi diversi, ha contribuito alla mia formazione politica. Il mio impegno non si ferma. Cambia forma, ma non intensità".