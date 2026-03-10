Coppa Italia di Padel: Sporting Arechi di Pellezzano protagonista La prima giornata della fase provinciale al via sabato 14 marzo

Dal tennis al padel in tempi record: lo Sporting Arechi di Pellezzano si tuffa nella sua prima Coppa Italia Tpra e lo fa con quattro squadre pronte a dare spettacolo. Per un’associazione sportiva che ha ricevuto l’accreditamento per il padel solo a metà febbraio, è un passo importante, ma i giocatori hanno subito mostrato entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.

«Abbiamo cominciato praticamente da zero, ma tutti si sono messi subito al lavoro con grande impegno», racconta Andrea Siano, coach e istruttore di 1° livello Fitp. «Gli allenamenti sono intensi e già vedere le quattro squadre pronte a giocare è una soddisfazione enorme».

Diego Ricco, responsabile del settore padel dello Sporting Arechi, aggiunge: «È incredibile quanto interesse ci sia stato fin da subito. Tutti vogliono capire come funziona una competizione nazionale e dare il meglio in campo».

La prima giornata della fase provinciale di Coppa Italia comincerà sabato 14 marzo al Centro sportivo di Casignano, in località Capriglia di Pellezzano, nella struttura della famiglia Fusco. La squadra mista scenderà in campo alle 12, seguita dalla femminile alle 13.30, che affronterà le Girls Angri.

Domenica 15 marzo, invece, sarà il turno delle squadre maschili in trasferta. Alle 9, lo Sporting Arechi Red affronterà Gli Amici al Circolo Angri Tennis Club, mentre alle 11 la squadra Orange sarà di scena a Castelnuovo Cilento per il match contro il Panta Blu. Due appuntamenti che metteranno subito alla prova la preparazione e la determinazione dei giocatori.

I protagonisti di questa prima avventura in Coppa Italia con lo Sporting Arechi di Pellezzano sono: Umberto Sisalli, Marcello D’Aura, Gianluca Adinolfi, Gianluca Postiglione, Vincenzo Fusco, Michele Panza, Francesco Bottiglieri, Mauro Cesarano, Salvatore Conte, Arcangelo Moles, Andrea Siano, Domenico Gramazio, Pasquale Vassallo, Gianluca Manzo, Massimo Magliano, Barbara D’Ambrosio, Barbara Manzo, Lara Benigni, Francesca Amato, Veronica Citro, Irma Contursi, Jessica Fezza e Irene Avellino.