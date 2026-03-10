Salernitana, tre squalificati per Crotone. "Sollievo" per Capomaggio Niente stangata per il capitano granata. Dura sanzione anche al collaboratore Antonini

Niente stangata. La Salernitana perde Galo Capomaggio, Vladimir Golemic e Armando Anastasio per Crotone ma tira un sospiro di sollievo per il suo capitano. L’argentino è stato sanzionato con una sola giornata di squalifica. Nonostante il comunicato si pronunci così “per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata”, a Capomaggio è stato comminato un solo turno di stop.

Fermo per un turno anche per Golemic “per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata”. Niente Crotone per Anastasio, fermato per la quinta ammonizione stagionale. Un turno di stop e ammenda di 500 euro per Sandro Antonini, collaboratore tecnico del club, “per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco, per protestare veementemente nei loro confronti per contestarne l’operato”.