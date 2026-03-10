Ex Salernitana, beffa per Gregucci: dopo l'esonero arriva una squalifica record Maxi stop per il tecnico e per Foti. Nel mirino anche due dirigenti della Sampdoria

Oltre il danno anche la beffa. Angelo Gregucci perde la panchina e incassa una squalifica da capogiro. Il tecnico ex Salernitana, esonerato nella giornata di ieri dalla Sampdoria, ora deve fare i conti anche con la sanzione durissima arrivata dalla Figc. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. La Procura Federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione UEFA PRO.

Il TFN ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un’ammenda di 5.000 euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e CEO dell’Area Football del club, Jesper Fredberg.