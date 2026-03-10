VIDEO. Sesso con una minorenne, 45enne rumeno finisce in carcere Era stato condannato nel suo Paese, è stato rintracciato dalla Polizia ad Agropoli

Era stato condannato a 10 anni e 8 mesi per i reati di atti sessuali con minorenne e violenza a pubblico ufficiale. Per questo motivo, nei confronti di un 45enne rumeno, è stato eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità della Romania. Il provvedimento è stato eseguito in mattinata dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo.

In particolare, il 45enne, nel 2022, aveva avuto due rapporti sessuali con una 15enne e, nel corso di un controllo di polizia, aveva provocato lesioni ad un agente. L’arresto trae origine da un’attività info-investigativa svolta dagli agenti della Questura di Salerno, anche attraverso la collaborazione delle autorità di polizia romene e dell’Ufficiale di Collegamento romeno in Italia, la quale ha consentito di localizzare il ricercato in un’abitazione ubicata nel comune di Agropoli, in località Moio, dove dallo scorso anno viveva con una connazionale 46enne e i tre figli della donna.

Il 45enne, giunto presso gli Uffici della Squadra Mobile, al termine degli atti di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale e posto a disposizione della locale Corte d’Appello.

L’attività in questione si inerisce nel più ampio progetto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, denominato “Wanted”, finalizzato alla localizzazione ed alla cattura di soggetti di elevato spessore criminale con la collaborazione, per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche delle forze di polizia estere.