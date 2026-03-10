Crotone-Salernitana, fischia Ubaldi: fece infuriare i granata a gennaio Una scelta che non rievoca dolci ricordi ai granata

Crotone-Salernitana, sfida in programma domenica alle ore 12:30 allo stadio Ezio Scida, sarà diretta da Mattia Ubaldi. Il fischietto capitolino sarà coadiuvato da Massimiliano Starnini e Andrea Mastrosimone, rispettivamente delle sezioni di Viterbo e Rimini. Il quarto uomo sarà Alessandro Silvestri di Roma, con Luca Marucci di Rossano al Fvs. I precedenti non sorridono alla Salernitana. Ubaldi fu protagonista nella prima sfida del 2025, con la pesantissima sconfitta dei granata a Siracusa (3-1) che segnò la prima crepa fra Raffaele e la dirigenza. I campani protestarono veementemente per l’annullamento di un gol di Ferrari per un possibile pallone uscita in rimessa laterale su un tocco di Villa che fece indignare il ds Faggiano a bordocampo. Inoltre, il fischietto capitolino lasciò anche in dieci i campani nel secondo tempo per l’espulsione diretta di Arena.