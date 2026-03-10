Pallanuoto, serie B. Circolo Nautico Salerno super, arriva la dodicesima gioia La squadra di Fasano si conferma al comando del campionato

Continua il momento magico del Circolo Nautico Salerno che, con il successo interno contro la Cesport Italia, colleziona la 12esima vittoria su altrettante partite disputate. A Santa Maria Capua Vetere la squadra allenata da Walter Fasano s'impone con un netto 16-9, restando al comando del campionato di serie B. Soddisfatto l'allenatore dei salernitani per l'ennesima prova di forza dei suoi ragazzi.

"Ogni gara nasconde insidie e anche questa non era da meno. - il commento di mister Walter Fasano - Non posso che fare i complimenti ai ragazzi che sono partiti forte e hanno tenuto molto bene in difesa. In attacco sicuramente potevamo fare ancora meglio e nel finale abbiamo subito qualche gol evitabile, al netto delle espulsioni in serie subite. Anche da queste situazioni si nota la maturità di questo gruppo, l'arbitraggio fa parte del gioco e non farsi condizionare ma continuando ad esprimere la Pallanuoto che a noi piace vedere ed

esprimere". Il trainer salernitano non lascia nulla di intentato e lo dimostrano i time-out chiamati a punteggio ormai acquisito: "Sfruttiamo le opportunità che ci concedono le partite per quello che magari in settimana non riusciamo a fare non avendo una piscina regolamentare a disposizione. Le partite vanno giocate dall'inizio alla fine, non bisogna mai staccare la corrente. Un altro mattoncino al nostro percorso è stato messo, l'appetito vien mangiando".



