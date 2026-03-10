Cavese, ammenda al club per il comportamento dei tifosi La gara si era aperta con la protesta del tifo organizzato

La protesta per il divieto di trasferta a Crotone e poi il comportamento sugli spalti del Simonetta Lamberti punito. La Cavese fa i conti con una nuova ammenda comminata dal Giudice Sportivo. Sotto la lente d’ingrandimento la Curva Sud, con una sanzione di 300 euro ai danni del club. Le motivazioni, citate nel documento pubblicato sul sito della serie C, sono legate all’atteggiamento dei “suoi sostenitori (il 70% circa dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 15° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine; per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Distinti, esposto, per tutta la durata della gara tre striscioni, due in Curva Sud e uno nei Distinti, non autorizzati. Una nuova ammenda in una serata segnata dal successo della Cavese sul Picerno ma anche dalle proteste del tifo blufoncè.