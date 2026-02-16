Frana Costiera Amalfitana, sos di De Luca: «Serviranno 3 milioni di euro» Appello del segretario regionale dopo il sopralluogo

“L’area è stata riaperta da qualche ora, ma non basta: è necessario un intervento di messa in sicurezza completa del costone che ha ceduto. Serviranno almeno 2-3 milioni di euro, fondi che vanno reperiti nel più breve tempo possibile”. Lo dichiara Piero De Luca segretario regionale del Pd, dopo il sopralluogo sui luoghi della frana in Costiera Amalfitana.

“Il costone è privato e probabilmente i privati potrebbero rivalersi nei confronti dell’Anas - aggiunge - ma in questa fase è indispensabile che tutte le istituzioni e tutti gli enti facciano squadra per intervenire con urgenza”.

De Luca sottolinea di aver già avviato interlocuzioni con sindaco e tecnici e annuncia che solleciterà l’attenzione “non solo del governo nazionale, ma anche della Regione”. “L’assessore alla Protezione civile, Zabatta, è già stata qui sui luoghi - evidenzia - e se necessario la Regione sono certo che farà la sua parte per stanziare i fondi ed avviare subito le attività di messa in sicurezza”.

“Serve inoltre un tavolo permanente, anche alla luce degli ultimi eventi franosi, e un lavoro strutturale per la Costiera amalfitana - conclude - Tanti Comuni italiani sono in aree critiche dal punto di vista ambientale e idrogeologico. Non si può più inseguire solo l’emergenza: occorre un grande piano infrastrutturale nazionale. Il governo ha tagliato 6,5 miliardi destinati al contrasto del dissesto idrogeologico e ha dimezzato i fondi previsti dal Pnrr: un delitto vero. Bisogna ripristinare le risorse e intervenire in modo serio e strutturale in un Paese meraviglioso ma fragile”.