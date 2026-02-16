Pallamano B. Genea Lanzara, settima meraviglia: vinto il derby con Benevento I salernitani si confermano al comando della classifica

Settima vittoria su altrettante gare per la Genea Lanzara, che si impone con autorevolezza sul campo della Pallamano Benevento con il punteggio di 19-34, consolidando il primato nel campionato di Serie B maschile.

La formazione allenata da Nicolas Balogh ha condotto l’incontro per l’intero arco dei sessanta minuti, imponendo sin dalle prime battute il proprio ritmo e la propria organizzazione tattica. Il primo tempo si è chiuso sul 10-15, frutto di un gioco corale efficace. Nella ripresa i rossoblu hanno ulteriormente alzato l’intensità difensiva, trovando continuità in prima e seconda fase e ampliando progressivamente il divario fino al definitivo +15. Sul piano realizzativo si è distinto il capitano Antonio Milano, miglior marcatore tra i rossoblu con sette reti. A seguire Vitiello, autore di sei marcature, e Mattia Senatore con cinque. Al di là dei singoli, è stata l’intera rosa a fornire una prova convincente, dimostrando profondità, compattezza e una pallamano dinamica e moderna, capace di coniugare velocità di esecuzione ed equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Positive anche le prestazioni tra i pali di Coppola e Chiappe, determinanti in diversi momenti del match nel contenere gli attacchi dei padroni di casa. Archiviata la trasferta sannita, l’attenzione si sposta ora sul prossimo impegno: Sabato 21 febbraio alle ore 18, la Genea Lanzara ospiterà il Gaeta tra le mura amiche della Palestra Palumbo, in uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi determinante in ottica qualificazione alle Finals Promozione.

PALLAMANO BENEVENTO – GENEA LANZARA 19-34

GENEA LANZARA: Avallone 4, Chiappe, Coppola, Fragnito 1, Mendo 4, Milano A. 7, Milano C. 3, Moya, Rella, Senatore A. 2, Senatore M. 5, Vitiello 6. All: Balogh