Aeroporto Salerno: ecco le nuove rotte per Milano, Torino, Genova e Trieste Partnership tra Gesac e Aeroitalia. Previsti 19 collegamenti settimanali: ecco gli orari

L’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi compie un nuovo passo verso il rilancio. Aeroitalia e Gesac hanno annunciato un accordo di partnership che punta a potenziare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei dello scalo, considerato la porta d’accesso privilegiata al Cilento e a tutta la Campania. L’intesa mira a rispondere alle esigenze di mobilità di residenti, imprese e turisti, contribuendo allo sviluppo economico e alla valorizzazione del territorio come destinazione turistica di eccellenza.

I nuovi collegamenti con le città italiane

Il programma prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l’attivazione di 19 frequenze settimanali verso quattro città italiane: Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste. I voli, operati con Embraer 190 da 100 posti, partiranno dal 22 maggio, con tariffe a partire da 39,99 euro.

Ecco il dettaglio delle rotte:

Salerno–Milano Malpensa: due voli al giorno dal lunedì al venerdì (07:10 e 18:00), una frequenza il sabato (07:10) e una la domenica (18:00).

Salerno–Genova: giovedì e domenica alle 13:10, con rientro alle 15:30.

Salerno–Trieste: martedì e sabato alle 13:10, ritorno alle 15:30.

Salerno–Torino: lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:50, con rientro alle 15:20.

Le dichiarazioni

Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, che ha sottolineato come la Campania rappresenti “una regione dal grande valore turistico e culturale e dal potenziale straordinario per la mobilità nazionale e internazionale”. Intrieri ha evidenziato che l’accordo con Gesac è “un passo decisivo nella strategia di crescita della compagnia”, anticipando anche l’arrivo di nuove destinazioni internazionali leisure richieste dal mercato.

Per Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, la partnership segna un momento di rilancio per lo scalo salernitano: “Abbiamo creato le condizioni per una ripresa stabile dei voli di linea, con una vocazione prettamente business”. Barbieri ha inoltre ricordato il lavoro congiunto con istituzioni e stakeholder, tra cui la Camera di Commercio di Salerno, per promuovere il territorio sui mercati internazionali e favorire l’incoming turistico.

Gesac ha ribadito anche l’importanza del confronto con le istituzioni per accelerare il potenziamento delle infrastrutture di accesso e avviare il percorso verso l’abolizione dell’addizionale comunale, misura già adottata in altri aeroporti italiani sotto il milione di passeggeri e ritenuta strategica per aumentare competitività e attrattività dello scalo.