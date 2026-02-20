Ciclabile e nuovo litorale: ecco come cambia il fronte mare a Castellabate Mobilità sostenibile e decoro, il cantiere - finanziato con 2 milioni di euro - entra nel vivo

È stato siglato il protocollo d’intesa tra la Provincia di Salerno, il Comune di Castellabate e il Comune di Agropoli per l’avvio della progettazione della pista ciclabile prevista nell’intervento “Completamento della pista ciclabile dei Templi, collegandola al centro abitato di Agropoli e ai centri abitati del Comune di Castellabate”. L’opera, inserita nel Masterplan Litorale Salerno Sud, dispone di un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro già assegnati.

Il Comune di Castellabate assumerà il ruolo di Ente capofila, coordinando le attività tecniche e amministrative necessarie alla definizione del progetto. L’intervento punta a creare una rete di mobilità lenta e sostenibile lungo la fascia costiera, recuperando i sentieri naturalistici e migliorando la fruibilità turistica del territorio, con ricadute positive anche sulla qualità della vita dei residenti.

La progettazione della pista ciclabile si inserisce in una strategia più ampia di tutela ambientale, valorizzazione del paesaggio e promozione di forme di mobilità rispettose del contesto naturale. In parallelo, sta avanzando un secondo progetto strategico del Masterplan, per un investimento totale di 3 milioni di euro, con Agropoli Ente Capofila e 1 milione destinato a Castellabate. Quest’ultimo intervento prevede la realizzazione della passeggiata di collegamento tra il Lungomare Bracale e Piazzale dei Trezeni, la riqualificazione del Lungomare Bracale e del Belvedere dei Trezeni e la costruzione di una passerella in legno che consentirà di unificare il waterfront della frazione Lago.

“La mobilità sostenibile e la riqualificazione del nostro litorale rappresentano un investimento concreto sul futuro del territorio e sulla sua capacità di accogliere cittadini e visitatori in spazi più sicuri e accessibili, anche nei periodi di bassa stagione”, ha dichiarato il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. “Il Masterplan Salerno Sud è un’opportunità straordinaria da cogliere grazie alla sinergia con la Provincia di Salerno e, in questo caso, con il Comune di Agropoli”.

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia: “Il Masterplan sta entrando in una fase operativa decisiva. Parliamo di interventi strutturali che miglioreranno la qualità degli spazi pubblici e la connessione tra le diverse aree del territorio, con progettazioni integrate nel contesto ambientale e paesaggistico”.