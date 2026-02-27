Vertenza Fonderie, lavoratori a confronto con Piero De Luca e Visconti (Asi) "Serve uno sforzo comune per superare l'incertezza e dare risposte definitive"

L’onorevole Piero De Luca, insieme al presidente del Consorzio ASI di Salerno, Antonio Visconti, hanno risposto alla richiesta di incontro delle rsu delle Fonderie Pisano.

Al centro del confronto, la necessità di garantire pienamente il diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini, ma allo stesso tempo di tutelare il diritto al lavoro e la dignità occupazionale delle maestranze, che avevano confidato e confidano in un percorso di reinsediamento industriale ad oggi non ancora concretizzatosi.

"La situazione attuale presenta un rischio occupazionale elevato, con pesanti ricadute sociali ed economiche sul territorio. È indispensabile individuare percorsi seri, concreti e sostenibili per assicurare il rispetto degli standard ambientali previsti, senza lasciare privi di prospettiva l'azienda e i lavoratori interessati - si legge nella nota redatta dopo l'incontro -. Il Consorzio ASI Salerno ribadisce la propria disponibilità a sostenere ogni azione istituzionale utile a favorire una soluzione condivisa, nel rispetto delle normative ambientali e con l’obiettivo di garantire continuità occupazionale e prospettive certe per i dipendenti coinvolti".

“Occorre uno sforzo comune tra istituzioni e parti sociali - ha sottolineato De Luca - per superare questa fase di incertezza lavorando a soluzioni strutturali per il futuro di questa importante realtà industriale del territorio”.