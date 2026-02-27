Salernitana-Catania, doppia cifra ancora lontana: il dato della prevendita L'ultimo aggiornamento fornito dal club: evitato il minimo stagionale

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Salernitana-Catania resta ancora lontana dalla doppia cifra di spettatori. Uno scontro diretto fondamentale, soprattutto per le speranze di promozione diretta degli etnei, con la Salernitana invece a caccia di punti d'oro per blindare il terzo posto e ridurre il distacco dalla squadra di Mimmo Toscano. Nonostante il clima di contestazione, la Curva Sud Siberiano ha ribadito la presenza e il sostegno alla squadra. Il momento difficile ha minato però l'entusiasmo intorno alla squadra. L'ultimo aggiornamento dal club parla di quota 2815 biglietti staccati, con ben 38 nel settore ospiti, segnato però dalle fortissime limitazioni in materia di ordine pubblico. La Salernitana spera nella classica impennata a ridosso del fischio d'inizio, con il dato che fin qui attesta sulle 8000 unità. Il club confida nella doppia cifra.