Mercato San Severino, in Comune arriva il servizio di Telemedicina

“Uno strumento importante per la vita quotidiana delle comunità”

Mercato San Severino.  

Meno attese, meno stress, più accessibilità. La distanza tra cittadini-pazienti e servizi sanitari si accorcia grazie alla Telemedicina: ambulatori virtuali per un accesso immediato a prestazioni reali.

Anche a Mercato San Severino è attivo da stamane il nuovo strumento d’interazione introdotto dall’Asl in rete con i Comuni: la postazione, allestita al II piano di Palazzo di Città, dà la possibilità ai cittadini di poter interagire in video-conferenza con i medici di medicina generale, i medici specialisti ospedalieri, gli infermieri territoriali, i servizi sociali oltre agli Ambiti Territoriali e i Distretti Sanitari, effettuando finanche sedute in televisita o visite specialistiche.

 «È un servizio che dimostra come la cooperazione istituzionale fra diversi enti e su differenti livelli possa portare benefici per i territori e che è stato pensato per agevolare in prima istanza gli anziani e le fasce deboli, oltre che per semplificare gli spostamenti per tutti quei cittadini che hanno difficoltà nel raggiungere le strutture sanitarie fuori dal Comune - spiega il sindaco Antonio Somma - riducendo tempi di attesa e file ed offrendo con immediatezza la possibilità di ricevere i servizi sanitari o di rinnovare i piani terapeutici. Quando la tecnologia viene utilizzata, come in questo caso, per velocizzare i processi e performare i servizi diventa uno strumento importante per la vita quotidiana delle comunità».

 Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità operative e gli orari di apertura.

