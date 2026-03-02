Mercato San Severino, in Comune arriva il servizio di Telemedicina “Uno strumento importante per la vita quotidiana delle comunità”

Meno attese, meno stress, più accessibilità. La distanza tra cittadini-pazienti e servizi sanitari si accorcia grazie alla Telemedicina: ambulatori virtuali per un accesso immediato a prestazioni reali.

Anche a Mercato San Severino è attivo da stamane il nuovo strumento d’interazione introdotto dall’Asl in rete con i Comuni: la postazione, allestita al II piano di Palazzo di Città, dà la possibilità ai cittadini di poter interagire in video-conferenza con i medici di medicina generale, i medici specialisti ospedalieri, gli infermieri territoriali, i servizi sociali oltre agli Ambiti Territoriali e i Distretti Sanitari, effettuando finanche sedute in televisita o visite specialistiche.

«È un servizio che dimostra come la cooperazione istituzionale fra diversi enti e su differenti livelli possa portare benefici per i territori e che è stato pensato per agevolare in prima istanza gli anziani e le fasce deboli, oltre che per semplificare gli spostamenti per tutti quei cittadini che hanno difficoltà nel raggiungere le strutture sanitarie fuori dal Comune - spiega il sindaco Antonio Somma - riducendo tempi di attesa e file ed offrendo con immediatezza la possibilità di ricevere i servizi sanitari o di rinnovare i piani terapeutici. Quando la tecnologia viene utilizzata, come in questo caso, per velocizzare i processi e performare i servizi diventa uno strumento importante per la vita quotidiana delle comunità».

Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità operative e gli orari di apertura.