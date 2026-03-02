Jomi Salerno, come te nessuno mai: 25 trofei nella bacheca del club

Le salernitane sono la società che ha vinto il maggior numero di Coppa Italia

Salerno.  

Con la conquista della Coppa Italia, la Jomi Salerno è diventata la società più titolata della pallamano italiana. Il trionfo di Riccione contro Erice ha, infatti, regalato alle salernitane il 25esimo titolo nella storia del club.

La Coppa Italia mancava a Salerno dal 2020: ora, dopo la vittoria di domenica, la Jomi Salerno ha conquistato la sua settima Coppa Italia, confermandosi la società italiana ad averne vinte di più nella storia della competizione.

Dopo i successi delle stagioni 2009, 2012, 2013, 2014, 2019 e 2020 è arrivata la settima gioia che ha fatto salire a 25 il numero dei trionfi conquistati dal club di patron Mario Pisapia: oltre alle 7 Coppa Italia, in bacheca ci sono anche 10 scudetti, 7 Supercoppe, una Handball Trophy e una Coppa Nazionale. Venticinque trionfi che rendono sempre più Salerno la capitale della pallamano italiana femminile.

"Un traguardo che parla di continuità, ambizione e mentalità vincente.
Un successo costruito con lavoro quotidiano, sacrificio e spirito di squadra", il commento del club che ha voglia di continuare a stupire e vincere.

 

Credit foto: Luig Canu | FIGH

 

