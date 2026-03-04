Fonderie Pisano, semaforo rosso dalla Regione Campania: è corsa contro il tempo L'azienda avrà tempo fino al 12 marzo per presentare le controdeduzioni

Le Fonderie Pisano di Salerno avranno dieci giorni di tempo per presentare le proprie contro-deduzioni al preavviso di diniego notificato dalla Regione Campania sulla richiesta di rinnovo dell'Aia, l'Autorizzazione di Impatto Ambientale.

Dopo la conferenza di servizi svolta lo scorso 18 febbraio negli uffici salernitani di via Clark, venerdì è stato notificato all'azienda il documento nel quale vengono evidenziati i motivi che hanno spinto Regione Campania, Arpac ed Asl di Salerno ad esprimere parere negativo al rinnovo dell'Aia e al progetto di riesame presentato dallo stabilimento di Fratte. I Pisano, adesso, avranno tempo fino al 12 marzo per presentare le proprie controdeduzioni e sperare in un cambio di rotta che eviti lo stop delle attività nell'attuale sito siderurgico.

Nelle 9 pagine redatte dalla Regione Campania sono numerose le motivazioni che hanno spinto le autorità competenti a mostrare il semaforo rosso alle Fonderie Pisano. Ora si attendono le prossime mosse da parte dell'azienda. Nel frattempo restano con il fiato sospeso più di cento operai che nei giorni scorsi hanno incontrato anche il presidente dell'Asi ed il deputato dem Piero De Luca per discutere della situazione occupazionale dei dipendenti delle Pisano.