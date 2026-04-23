Salerno, mattinata d’inferno: tre incidenti, città paralizzata dal traffico Tamponamenti in autostrada e tangenziale

Una serie di incidenti stradali verificatisi nelle prime ore della mattina ha paralizzato la viabilità nell’area salernitana, con ripercussioni a catena su autostrade, raccordi e tangenziale.

Per gli automobilisti una mattinata da incubo, con tempi di percorrenza lunghissimi anche per pochi chilometri.

Il nodo autostradale nel caos

Il primo e più grave episodio si è registrato sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra Salerno Fratte e Salerno Centro in direzione Napoli, già interessato da un restringimento di carreggiata per lavori che, quotidianamente, provoca caos e disagi. Qui, un autobus e un autocarro sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha immediatamente bloccato il traffico in entrata verso il capoluogo.

Le conseguenze si sono estese rapidamente alla A2 del Mediterraneo, con code in direzione Salerno, e all’intero tratto salernitano del Raccordo Salerno-Avellino in direzione sud.

Secondo incidente sul raccordo, coinvolti un’auto e un camion

La situazione è ulteriormente peggiorata a causa di un secondo incidente sul Raccordo Salerno-Avellino, sempre in direzione sud, che ha coinvolto un’autovettura e un camion. L’impatto ha generato ripercussioni anche sulla Caserta-Salerno, contribuendo ad aggravare i rallentamenti già presenti sulla rete autostradale dell’area.

Tamponamento in tangenziale tra Pastena e Fratte

Come se non bastasse, la tangenziale di Salerno ha registrato code tra le uscite di Pastena e Fratte, in corrispondenza dell’innesto con le autostrade, dove si è verificato un tamponamento. Il tratto ha subito rallentamenti significativi, rendendo difficoltosa la circolazione anche per chi cercava percorsi alternativi alla viabilità autostradale, con inevitabili conseguenze anche sulla viabilità cittadina.