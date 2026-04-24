Incidente in autostrada a Vietri, code e disagi

Tamponamento fra due auto nel pomeriggio, in direzione Salerno

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Vietri sul Mare.  

Un'altra giornata difficile per gli automobilisti diretti a Salerno. Per cause in corso di accertamento due auto si sono tamponate sull'autostrada A3, nel territorio di Vietri sul Mare. 

L'incidente, che stando a quanto risulta non avrebbe provocato gravi conseguenze, ha però creato inevitabili disagi alla circolazione. 

Il sinistro è avvenuto nei pressi di una piazzola di sosta, in direzione Salerno.

Lunghe code per il restringimento di carreggiata, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della sede stradale. 

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