I tesori sommersi del Cilento: via agli studi sui reperti sommersi dal mare I romani dotarono San Marco di un porto già nel I secolo avanti Cristo

Il Cilento è un "paesaggio culturale" unico al mondo, dove le tracce dell'uomo, fin dai tempi più antichi, convivono in simbiosi con i preziosi e rari ecosistemi che lo caratterizzano.

Nei prossimi giorni, inizieranno le attività del Progetto PAS “Paesaggi Archeologici Sommersi della Campania” per il quale la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino ha stipulato un protocollo d’intesa con il distretto Databenc, l’Università degli Studi di Salerno e l’Università degli Studi Parthenope di Napoli.

Il progetto, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Fondo per la Crescita Sostenibile, nell’ambito degli Accordi per l'Innovazione (Capofila Mare Group), è finalizzato alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale sommerso della fascia costiera della Regione Campania attraverso l’uso di tecnologie innovative e servizi intelligenti.

Tra i luoghi selezionati per il progetto ci sono i siti archeologici sommersi del Comune di Castellabate e, in particolare, il Porto Romano e la villa dell’isola di Licosa.

Del porto romano di Castellabate, le cui strutture sono databili, in base alla tecnica costruttiva, al I secolo a.C., si conservano i resti di due moli, uno con andamento nord-sud interamente sommerso, ed uno con andamento est-ovest in parte affiorante. Punta Licosa, sito di grande rilevanza archeologica legato al mito della sirena Leucosia, ha restituito numerose testimonianze di frequentazione antropica fin dalle epoche più antiche, tra cui i resti di una villa romana con impianti di piscicoltura. Il progetto PAS, per le operazioni di rilievo, vedrà la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Subacqueo di Napoli.

La recente segnalazione avvenuta tramite il programma di attualità, curato dai "Figli delle Chiancarelle", che racconta Salerno e la sua provincia, ha indotto la Soprintendenza ad ampliare l’oggetto dell’indagine, includendo un altro importante sito archeologico, localizzato sempre nel territorio di Santa Maria di Castellabate e, precisamente, nel tratto di litorale che va dal Lungomare Bracale a Punta Pagliarulo. E' quanto si legge in una nota dell'Ente.

Si tratta di una cava a cielo aperto in cui sono visibili diverse tracce di origine antropica legate, appunto, ad attività di estrazione e lavorazione dell’arenaria. Il sito, evidente in parte sulla battigia ed in parte sommerso sotto il livello del mare, è noto anche con il nome di “Campo dei Rocchi”, per la presenza di tamburi di arenaria di diverse dimensioni detti appunto rocchi.

Controversa è stata, a lungo, l’interpretazione funzionale e cronologica di tali blocchi: secondo alcuni studiosi si trattava di rocchi di colonna cavati in età arcaica per la costruzione di edifici templari; studi più recenti, basati anche sull’analisi dei cambiamenti del livello del mare dall’eta antica all’età moderna, hanno, invece, dimostrato che la cava è stata principalmente sfruttata in un’epoca più recente di quella che si riteneva in passato: si tratterebbe, infatti, di un’area di estrazione di macine destinate al villaggio altomedievale che si trovava sul vicino promontorio di Tresino.

L’area è, da sempre, fortemente influenzata dal mare: il mutare delle correnti, infatti, ne modifica spesso la visibilità, tanto che le recenti mareggiate invernali hanno riportato in luce buona parte del banco di estrazione e dei blocchi in situ. Questo recente riaffioramento di un’ulteriore porzione del banco estrattivo e dei relativi materiali di risulta permetterà alla Soprintendenza di intraprendere una nuova stagione di studi ed analisi, fondamentali per definire la natura e la cronologia del materiale.

Le attività sul posto si avvarranno della fondamentale e preziosa collaborazione del Nucleo Carabinieri del Parco di Castellabate. Il fine che si intende perseguire è implementare le strategie di tutela e valorizzazione del sito, restituendo alle comunità locali la consapevolezza dello straordinario valore del patrimonio culturale e delle sue potenzialità per lo sviluppo sostenibile.

