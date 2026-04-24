Settore giovanile Salernitana: la Primavera si gioca un pezzo di salvezza A Giffoni Valle Piana scontro diretto con il Cosenza per gli uomini di Stendardo

Weekend delicato per il settore giovanile della Salernitana. Occhi puntati sulla Primavera di Gugliemo Stendardo. I granatini saranno impegnati domani pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio G.Troisi di Giffoni Valle Piana in uno scontro diretto delicatissimo. Nei Picentini arriva il Cosenza, al momento in zona salvezza seppur con un margine di due punti. Alla Salernitana il compito di mettersi alle spalle i silani ed evitare lo spauracchio dei playout. Il delicato incontro sarà diretto dal signor Andrea Giordani della sezione di Aprilia, assistito da Gianmarco Amato (Aprilia) e Giada Di Carlantonio (Roma 2).

Doppia sfida con il Monopoli domenica per Under 17 e Under 15. Per la prima selezione è scontro diretto: i granatini di mister Landi sono al terzo posto con 43 punti, alle spalle del Monopoli secondo in classifica. Allo Zoccola di San Cipriano Picentino, fischio d’inizio alle ore 15:00, servirà vincere così da blindare la propria posizione e provare ad assicurarsi l’accesso ai playoff del torneo con un turno di anticipo. Ad anticipare l’Under 17, ci sarà l’Under 15 di mister Buonaiuto, sempre in campo con i pugliesi alle ore 13:00.