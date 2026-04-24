Foggia-Salernitana, Barillari: "Tentiamo un miracolo, ci metto la faccia" Il tecnico tornato in panchina per gli ultimi 90': "Potrebbe essere la serata più brutta della vita"

Enrico Barillari ha presentato Foggia-Salernitana in conferenza stampa. Il tecnico torna sulla panchina rossonera e si gioca la permanenza in C: “Ho chiesto ai ragazzi di regalarmi almeno altre tre settimane con loro. Diversi di loro erano turbati e sto lavorando molto sull’aspetto psicologico e poco a livello tecnico anche perchè a questo punto della stagione non si può pretendere altro. Ho trovato però molta disponibilità da parte dei ragazzi a fare bene con la Salernitana. Domenica sera potrebbe essere una delle più brutte serate della mia vita ma non me la sono sentita di non accettare. Casillo mi ha chiesto di venire e tentare il miracolo e non me la sono sentita di rifiutare. Ci metto la faccia e cercherò di fare il mio meglio”. Il tecnico potrebbe ritrovare Liguori, vicino al rientro. Out invece Eyango, Valietti, Biasiol e Petermann.

Il discorso si sposta sulla Salernitana: “La squadra granata non verrà qui a difendersi e questa potrebbe essere una situazione di gioco che potrebbe propendere dalla nostra parte ma noi dovremo fare qualcosa di più Sappiamo che dovremo fare la partita e sfruttare gli spazi che ci concederanno. I campani faranno sicuramente il loro dovere ma quello che mi preoccupa è la nostra partita contro un avversario forte. Dobbiamo tentare di trovare qualche punto debole agli avversari anche perchè all’andata a Salerno giocammo la migliore partita della stagione. Servirà andare avanti con forza, dedizione. Giocare senza tifosi dispiace perchè so di avere l’affetto dei tifosi che mi hanno scritto in queste settimane e avrei fatto di tutto per averli con noi domenica”.