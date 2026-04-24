Salernitana, variante attacco: Cosmi pensa al doppio trequartista Una nuova soluzione offensiva anche alle porte dei playoff

Gol pesanti per centrare il terzo posto. La Salernitana si aggrappa ai suoi attaccanti. Il 3-4-1-2 di Cosmi funziona, ha permesso alla squadra granata di alzare il proprio raggio d’azione e soprattutto la propria forza offensiva. La soluzione con Lescano e Ferrari supportati da Ferraris ha permesso alla squadra granata di essere molto più incisiva. Esperimento positivo soprattutto nel secondo tempo di Trapani quando la Salernitana si è riversata in attacco dopo lo svantaggio iniziale.

Tentazione doppio trequartista

Riempire l’area di rigore dunque, cercare di sfruttare i cross dalle corsie ma soprattutto permettere a Lescano di avere un compagno di reparto con il quale fare i conti con le difese avversarie. L’insidia dei playoff e il tour de force alle porte però obbliga anche a valutare nuove alternative. Tra queste anche l’idea del doppio trequartista: Ferraris e Achik rappresentano l’usato sicuro, calciatori in grado di abbinare qualità tecniche, tattiche ma anche spunti ed estro. Una soluzione che permetterebbe anche di rilanciare Antonucci. Fin qui appena 77’ disputati per lo scuola Roma, in campo nei 17’ finali col Benevento dopo le tre panchine di fila e poi lo stop con il Picerno. Cosmi lo valuta e potrebbe dargli una chance.