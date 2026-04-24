Salernitana, sorriso playoff: Inglese torna in gruppo! Il capitano ha lavorato in parte con la squadra: il rientro è più vicino

Una bellissima notizia accompagna la marcia d'avvicinamento della Salernitana verso la trasferta di Foggia. Nel weekend è previsto l’ultimo match della regular season per i granata, che sfideranno il Foggia domenica 26 aprile allo stadio Pino Zaccheria. E nella lista dei convocati potrebbe rientrare anche Roberto Inglese. L'annuncio arriva direttamente dal club. Il bomber si è allenato parzialmente con i compagni e ora mette nel mirino una possibile chance nei playoff. Quattro mesi dall'ultima chiamata, con il forfait con l'Az Picerno, ora il sorriso: quasi svaniti i problemi alla schiena.

Per gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro essenzialmente tattico. Luca Boncori è rientrato regolarmente in gruppo. Allenamento differenziato per Filippo Berra, Galo Capomaggio e Luca Villa. La rifinitura è fissata per domani alle 10:00, sempre al Mary Rosy.