Caos sul Raccordo Salerno-Avellino, Agovino: Ferrante segue l'iter Il vicecoordinatore provinciale di Forza Italia: superare le criticità

L'esigenza di imprimere una svolta concreta al progetto di ampliamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino continua a raccogliere attenzione e sollecitazioni da parte del territorio. L'infrastruttura, considerata strategica per la mobilità della Campania e per il collegamento tra importanti direttrici autostradali del Mezzogiorno, rappresenta da anni una delle opere più attese da cittadini, imprese e amministrazioni locali.

Sulla questione interviene Giuseppe Agovino, che ribadisce l'impegno di Forza Italia nel sostenere ogni iniziativa utile ad accelerare l'iter dell'intervento. «Forza Italia segue da tempo con grande attenzione la vicenda dell'allargamento del raccordo Salerno-Avellino, consapevole dell'importanza che quest'opera riveste per la sicurezza stradale, per la fluidità della circolazione e per lo sviluppo economico dell'intero comprensorio», dichiara Agovino.

Il vice coordinatore provinciale evidenzia come le criticità registrate quotidianamente lungo l'arteria incidono non solo sulla qualità degli spostamenti, ma anche sulla competitività del territorio e sull'efficienza dei collegamenti tra le province di Salerno e Avellino.

«Parliamo di una infrastruttura attraversata ogni giorno da migliaia di automobilisti, lavoratori, studenti e mezzi pesanti. È evidente che gli attuali livelli di traffico richiedano interventi adeguati e non più rinviabili. Il territorio merita risposte concrete e tempi certi», sottolinea Agovino.

Per questo motivo Forza Italia intende farsi promotrice di un'interlocuzione istituzionale finalizzata a mantenere alta l'attenzione sul progetto e sulle aspettative delle comunità locali. «Il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, segue da vicino l'evolversi della questione e sta lavorando per garantire la piena copertura finanziaria. Sono intanto in corso gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla galleria Montepergola e all’adeguamento delle barriere stradali lungo lo spartitraffico centrale, per complessivi 60 milioni di euro, entrambi in ultimazione nel mese di luglio 2026. Ferrante ha sempre dimostrato grande sensibilità verso le esigenze del territorio salernitano e siamo certi che continuerà a rappresentare nelle sedi competenti le istanze che arrivano dalla Valle dell'Irno e dall'intera provincia», afferma il dirigente azzurro.

Agovino sottolinea inoltre la necessità di un lavoro sinergico tra istituzioni nazionali, regionali e locali per superare gli ostacoli che hanno finora rallentato la realizzazione dell'opera.

«Occorre fare squadra nell'interesse esclusivo dei cittadini. Al di là delle appartenenze politiche, quando si parla di infrastrutture strategiche bisogna perseguire un obiettivo comune: garantire maggiore sicurezza, migliori collegamenti e nuove opportunità di crescita per il territorio. Forza Italia continuerà a fare la propria parte con spirito costruttivo e senso di responsabilità», conclude Agovino.