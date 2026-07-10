VIDEO | Ecco il Nucleo speciale voluto da De Luca in azione durante la notte Controlli antidroga e contro la sosta abusiva: presi anche i "predoni dei rifiuti"

Nella serata di ieri sono stati intensificati da parte del Nos di Salerno i controlli sul territorio, con particolare attenzione al contrasto della sosta abusiva, allo spaccio di stupefacenti e ai fenomeni di disturbo della quiete pubblica

Sanzionato un parcheggiatore abusivo

Un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato. Nei suoi confronti è stato inoltre redatto il relativo verbale di allontanamento.

Controlli antidroga in via Torretta, alla stazione ferroviaria e in piazza Naddeo

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga e degli schiamazzi molesti in tre punti nevralgici: via Torretta, l’area della stazione ferroviaria e piazza Naddeo. In tutte le zone interessate sono stati identificati tutte le persone presenti sul posto.

Il bilancio dell’attività: 25 identificazioni e cinque rovistatori controllati

Al termine delle operazioni, il bilancio complessivo dei controlli è di 25 persone identificate e cinque rovistatori sottoposti a verifica.