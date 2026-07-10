Notte Bianca a Salerno, anche i Giochi Europei Universitari protagonisti L'iniziativa della Fenailp e la vetrina con le 13 discipline sportive in programma

EUG Salerno 2026 – i Giochi Universitari Sportivi che si terranno a Salerno e provincia dal 18 luglio al 1° agosto – protagonisti all’evento Notte Bianca Week End Salerno in programma nel fine settimana, sabato 11 e domenica 12 luglio, organizzata dalla Fenailp.

La straordinarietà della manifestazione sportiva che vedrà, presenti sul territorio, oltre 5000 atleti/studenti universitari provenienti da 30 paesi europei, sarà occasione unica per la promozione delle bellezze paesaggistiche del salernitano.

Tredici le discipline sportive in programma, oltre trenta le strutture coinvolte, tutte oggetto di un meticoloso lavoro di restyling, imponente anche il numero dei volontari (oltre 600) impegnati nell’assistenza e supporto degli ospiti. Salerno e la provincia si preparano, così, ad ospitare un evento di sport e costume unico nel suo genere, un momento di eccezionale condivisione giovanile, di straordinario richiamo turistico.

“Ci prepariamo a vivere, come comunità, un momento di grande rilevanza sportiva, sociale e culturale e fare sistema – sottolinea il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio – con tutte le energie attive sul nostro territorio è di grande supporto. Siamo ormai in prossimità della cerimonia di apertura dei Giochi (in programma sabato 18 luglio in Piazza della Libertà a Salerno) e tutta la macchina organizzativa sta lavorando con encomiabile impegno. Coinvolgere e rendere partecipi i tantissimi spettatori che assisteranno ai concerti in piazza di questo weekend della Notta Bianca - conclude - è una formidabile opportunità per far conoscere al territorio il valore di un evento europeo che porterà a Salerno circa 5000 giovani da 32 nazioni".