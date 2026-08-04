Giochi Europei Universitari: il bilancio da record dell'edizione di Salerno Non solo numeri ma anche un successo in termini di passione e impegno

E’ tempo di bilanci per EUG Salerno 2026, l’ottava edizione dei Giochi europei universitari organizzati – per la prima volta in Italia – grazie allo straordinario lavoro sinergico tra l’Università di Salerno, il CUS Salerno e l’ADISURC e il supporto di FederCusi e della Regione Campania.

Al netto delle emozioni, dell’entusiasmo, dei ricordi e dei risultati ottenuti dagli studenti-atleti che hanno animato i quindici giorni dedicati alla kermesse resta – ora – l’eredità di una manifestazione che lascia un solco profondo nell’intero territorio. La legacy di EUG Salerno 2026 non è solo numeri: è una testimonianza di passione ed impegno.

Sono stati oltre 4.500 i partecipanti all’edizione italiana dei giochi, tra studenti-atleti e staff tecnico, suddivisi in 400 squadre (numero massimo di richieste recepibili per regolamento, anche se ne sono arrivate 500 totali) in rappresentanza di 31 Paesi europei e circa 200 università partecipanti.

I Giochi hanno visto la disputa di oltre 1.400 incontri – interamente coperti da servizi fotografici e audiovisivi con un totale di quasi 50mila foto e contenuti video caricati – suddivisi tra 13 discipline sportive. 300 le medaglie assegnate, suddivise tra i 114 podi: 100 i premi speciali ed altrettante le coppe per squadre.

Impegno cospicuo da parte del personale tecnico ed amministrativo dell’Università di Salerno, circa 100 unità sono state impiegate nell’organizzazione dei Giochi, senza tralasciare l’attività ordinaria. 730 i volontari, giovani studenti universitari (dell’Ateneo di Salerno e di altri Atenei d’Italia) coinvolti nell'accoglienza e nel supporto logistico oltre a 34 volontari internazionali.

A questi numeri vanno aggiunti i 230 addetti sportivi, i 500 arbitri e i giudici di gara nazionali ed internazionali e la workforce sportiva di circa 100 unità.

Grazie alla collaborazione con i Comuni e le altre Istituzioni del territorio, sono stati oltre 30 gli impianti sportivi impiegati per le competizioni, una rete diffusa di strutture tra i Campus UniSA e i territori comunali delle province di Salerno e Avellino.

L’Università degli Studi di Salerno ha supportato l’evento con un impegno di circa 10 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e il potenziamento di quelli esistenti ai quali si aggiungono 13 milioni di finanziamento dalla Regione Campania.

L’impegno di Adisurc ha garantito 1750 i posti alloggio presso le Residenze universitarie dei campus di Fisciano, Baronissi e Mariscoli; circa 3000 i pasti giornalieri assicurati dalla Mensa UniSA.

Sul piano della mobilità e dei trasporti per la sola cerimonia di apertura in Piazza della Libertà a Salerno è stato assicurato il trasporto contemporaneo di ben 2100 passeggeri distribuiti su 63 mezzi. Gli arrivi e le partenze da e per l’aeroporto hanno visto il transito di 4000 passeggeri per un totale di 80 corse, 8000 chilometri di servizi offerti e ben 1800 passeggeri gestiti in un solo giorno in occasione delle partenze. Le linee regolari hanno assicurato il trasporto giornaliero di 17mila passeggeri dalle 6:30 alle 1:30 con ben 400 corse giornaliere.

Imponente l’attività svolta dall’Ufficio Stampa di Eug Salerno 2026. La rassegna stampa di articoli, servizi televisivi e web registra oltre 600 articoli e servizi realizzati, senza contare quelli pubblicati dal sito ufficiale di Eug2026, grazie al coinvolgimento e all’impegno di oltre 100 testate nazionali, regionali e locali.

Eug Salerno2026 è coinciso, inoltre, con la riattivazione di UniSound Web Radio, la radio ufficiale dell’Università degli Studi di Salerno che ha riaperto i battenti dopo diversi anni ed è stata radio ufficiale dei Giochi. 34 le interviste radiofoniche, che hanno visto il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali, membri del Comitato Organizzatore e rappresentati delle discipline sportive.

Sono state oltre 443mila le visualizzazioni sul canale YouTube dedicato alle dirette della manifestazione, degli oltre 1400 incontri disputati. 49.511 le ore di visualizzazione, equivalenti a oltre 5 anni e mezzo di contenuti seguiti dagli utenti, 2.887 i nuovi iscritti, oltre 3 milioni di impressioni con una durata media di visualizzazione di 6 minuti e 45 secondi.

Nel periodo di preparazione e svolgimento di EugSalerno 2026 l’ufficio stampa ha realizzato ben 349 video contenuti finalizzati a documentare e promuovere la manifestazione, di supporto alle testate giornalistiche e alle attività poste in essere dalle agenzie di comunicazione incaricate dall’Università degli studi di Salerno.

Circa 7,8 milioni i contatti potenziali raggiunti: le menzioni giornaliere durante i giochi sono aumentate del 126%. La reach giornaliera è cresciuta del 225% rispetto alle rilevazioni sulle menzioni effettuate durante i giochi.