La Procura dissequestrata la salma, giovedì i funerali di Luca Esposito L'ultimo saluto al giornalista ucciso: per il delitto è stato arrestato un tunisino di 26 anni

Si terranno giovedì 6 agosto, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore, i funerali di Luigi "Luca" Esposito, il giornalista ucciso in maniera brutale e poi dato alle fiamme, il cui corpo era stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli.

Il delitto

Il 53enne è stato ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi. Per l'omicidio è accusato Ridha Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, che si trova attualmente in carcere. Nei suoi confronti l'accusa della Procura è anche quella di distruzione di cadavere.

La salma restituita alla famiglia

Il corpo del giornalista era stato sequestrato per consentire lo svolgimento dell'autopsia e degli accertamenti necessari. Ora la salma è stata liberata, permettendo alla famiglia di procedere con le esequie fissate per giovedì 6 agosto.