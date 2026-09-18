Salerno, ecco il nuovo Centro agroalimentare: "Strategico per la città" Invesrtimento da 11 milioni di euro: taglio del nastro con De Luca. Ora si punta al polo fieristico

È stato inaugurato oggi il Centro Agroalimentare di Salerno, al termine di un intervento da 11 milioni di euro finanziato nell'ambito del PNRR. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. L'intervento ha interessato il Mercato Ittico, il Mercato Ortofrutticolo, la Palazzina Servizi, le infrastrutture energetiche e gli spazi esterni, con l'obiettivo di migliorare energia, logistica, accessibilità, sicurezza ed efficienza del Centro.

DE LUCA: "SI LIBERA L'AREA PER UN POLO FIERISTICO"

"È un intervento molto importante che ci consente di spostare qui il mercato ittico e di liberare l'area del vecchio mercato per realizzare un polo fieristico di medie dimensioni", ha detto De Luca, sottolineando che "si tratta di un'infrastruttura molto importante".

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E CENTRO QUASI AUTOSUFFICIENTE

Sul fronte energetico sono stati realizzati nuovi impianti fotovoltaici per 175 kWp, affiancati da un sistema di accumulo da 215 kWh, rendendo il Centro quasi autosufficiente sotto il profilo energetico. Sono inoltre stati installati 575 nuovi apparecchi a led nelle aree pubbliche esterne, nelle pensiline e nelle gallerie dei mercati.

IL NUOVO MERCATO ITTICO: 14 STAND E CLASSE ENERGETICA A4

Particolarmente significativo l'intervento sul Mercato Ittico, delocalizzato e rifunzionalizzato su circa 3.000 metri quadrati, con 14 nuovi stand, due soppalchi da circa 500 metri quadrati ciascuno, nuovi uffici, spogliatoi e servizi per i concessionari. L'edificio ospita sale operative e tecniche, servizi, sala ghiaccio, bar, uffici e sala riunioni ed è stato portato alla classe energetica A4. Migliorata anche l'accessibilità con ascensore e rampe per persone con ridotta mobilità.

SICUREZZA POTENZIATA E PIATTAFORMA DIGITALE

Potenziata anche la sicurezza con 51 telecamere, sette varchi controllati e sette telecamere per la lettura delle targhe. Il progetto prevede infine una piattaforma digitale per collegare produttori, operatori, acquirenti e servizi logistici, con web app, vetrine online dedicate ai concessionari, gestione digitale delle attività e prenotazione dei servizi logistici.