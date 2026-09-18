Salernitana, tutti gli orari di campionato fino ad inizio gennaio: i dettagli

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27 dalla nona alla ventesima giornata.
Di seguito gli impegni della Salernitana:
9^GIORNATA
CASARANO-SALERNITANA Domenica 11 ottobre ore 15:00
10^ GIORNATA
SALERNITANA-SCAFATESE Sabato 17 ottobre ore 17:30
11^ GIORNATA
AZ PICERNO-SALERNITANA Lunedì 26 ottobre ore 20:30
12^ GIORNATA
SALERNITANA-SAVOIA Domenica 1 novembre ore 14:30
13^ GIORNATA
INTER U23-SALERNITANA Sabato 7 novembre ore 14:30
14^ GIORNATA
SALERNITANA-CATANIA Domenica 15 novembre ore 14:30
15^ GIORNATA
CASERTANA-SALERNITANA Venerdì 20 novembre ore 20:30
16^ GIORNATA
SALERNITANA-MONOPOLI Sabato 28 novembre ore 17:30
17^ GIORNATA
COSENZA-SALERNITANA Domenica 6 dicembre ore 14:30
18^ GIORNATA
SALERNITANA-AUDACE CERIGNOLA Venerdì 11 dicembre ore 20:30
19^ GIORNATA
ALTAMURA-SALERNITANA Venerdì 18 dicembre ore 20:30
20^ GIORNATA
SORRENTO-SALERNITANA Sabat0 2 gennaio ore 14:30