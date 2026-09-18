Salernitana, tutti gli orari di campionato fino ad inizio gennaio: i dettagli

Tantissime le novità per la squadra di Cosmi

salernitana tutti gli orari di campionato fino ad inizio gennaio i dettagli
Salerno.  

La Lega Pro ha diramato in data odierna il programma delle gare del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27 dalla nona alla ventesima giornata.

Di seguito gli impegni della Salernitana:

9^GIORNATA

CASARANO-SALERNITANA Domenica 11 ottobre ore 15:00

 

10^ GIORNATA

SALERNITANA-SCAFATESE Sabato 17 ottobre ore 17:30

 

11^ GIORNATA

AZ PICERNO-SALERNITANA Lunedì 26 ottobre ore 20:30

 

12^ GIORNATA

SALERNITANA-SAVOIA Domenica 1 novembre ore 14:30

 

13^ GIORNATA

INTER U23-SALERNITANA Sabato 7 novembre ore 14:30

 

14^ GIORNATA

SALERNITANA-CATANIA Domenica 15 novembre ore 14:30

 

15^ GIORNATA

CASERTANA-SALERNITANA Venerdì 20 novembre ore 20:30

 

16^ GIORNATA

SALERNITANA-MONOPOLI Sabato 28 novembre ore 17:30

 

17^ GIORNATA

COSENZA-SALERNITANA Domenica 6 dicembre ore 14:30

 

18^ GIORNATA

SALERNITANA-AUDACE CERIGNOLA Venerdì 11 dicembre ore 20:30

 

19^ GIORNATA

ALTAMURA-SALERNITANA Venerdì 18 dicembre ore 20:30

 

20^ GIORNATA

SORRENTO-SALERNITANA Sabat0 2 gennaio ore 14:30

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