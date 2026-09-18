FOTO - Salernitana, febbre granata: maglie in onore di San Matteo già sold-out I 219 esemplari a disposizione polverizzati in pochissimi minuti

L'edizione era limitata. Del nuovo kit da gioco lanciato ieri dalla Salernitana erano disponibili appena 219 esemplari, numero che simboleggia il giorno dedicato a San Matteo, numerati con patch e custoditi in speciali scatole. Sono bastati pochissimi minuti ai tifosi della Salernitana per far registrare il tutto esaurito. La caccia alla maglia è partita nel primo pomeriggio, con il rinnovato shop virtuale del club preso d'assalto e creando un traffico da capogiro. Alle ore 16:00 la vendita è iniziata ma solo per pochi minuti. I 219 modelli a disposizione dei tifosi sono stati letteralmente polverizzati in tutte le taglie disponibili.

Una seconda opportunità per i tifosi

Per i supporters che sognano di poter portare a casa quello che si appresta a diventare un cimelio da collezione ci sarà una seconda possibilità: le divise che i calciatori utilizzeranno contro il Giugliano, e che si differenziano dalle 219 destinate alla commercializzazione grazie alla patch recante la data “21/9” al posto della numerazione progressiva, andranno all’asta sulla piattaforma CharityStars: il ricavato sarà devoluto all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) – sezione di Salerno.