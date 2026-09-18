Nuova trasferta, nuovo stop. Il Prefetto della provincia di Potenza in vista della gara Potenza-Cavese, valida per la sesta giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026-27, in programma Domenica 20 Settembre ore 17,30 presso lo Stadio “Alfredo Viviani”, ha decretato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno. Pertanto per i tifosi della Cavese si tratta di un nuovo stop in trasferta dopo quello col Bari e la trasferta col Cosenza sul neutro di Crotone.
Cavese, nuovo divieto di trasferta: niente tifosi a Potenza
Ennesimo semaforo rosso per i metelliani
Cava de' Tirreni.