Salernitana, la carica dell'Arechi: è secondo in C per presenza allo stadio Col Giugliano si proverà a rompere il muro delle 10mila presenze

Obiettivo confermare la doppia cifra in campionato. La prevendita di Salernitana-Giugliano non si impenna. Superata quota 8mila presenze all'Arechi fra abbonamenti e biglietti staccati ma l'obiettivo del club resta quello di confermare il trend di inizio stagione. E intanto, come segnala il club granata, arrivano dati confortanti dal botteghino. Lo Stadio Arechi è sul podio delle presenze in Serie C: finora è secondo, considerando i tre gironi, con 35230 spettatori complessivi registrati nelle due partite giocate in casa dalla Salernitana in campionato. In vetta c’è il Massimino di Catania (46960). Al terzo posto c’è l’Union Brescia (25131).