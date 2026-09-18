Premio Charlot: a Serena Autieri il premio speciale per i 100 anni dell'Aci Tutto pronto per la 38esima edizione della manifestazione culturale

È tutto pronto per la 38ª edizione del Premio Charlot, l'unica manifestazione al mondo dedicata interamente al genio immortale di Charlie Chaplin. Anche quest’anno la kermesse ideata da Claudio Tortora si conferma polo catalizzatore di grandi talenti e iniziative dedicate alla crescita delle nuove leve.

Tra i momenti clou di questa edizione spicca la consegna del premio speciale assegnato dall’Automobile Club Salerno a Serena Autieri. Un riconoscimento di particolare prestigio che si inserisce nel ricco programma di celebrazioni per i 100 anni di ACI Salerno (1926-2026). Un secolo di storia, servizio e vicinanza al territorio che incontra la grande tradizione del Premio Charlot per rendere omaggio a un’artista straordinaria, icona di eleganza, versatilità e talento, capace di spaziare con eccezionale maestria dal teatro al cinema, fino alla televisione e alla musica.

Accanto ai grandi eventi di gala e alle premiazioni, la 38ª edizione del Premio Charlot rinnova con forza la propria vocazione formativa. Sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni per "Percezioni Comiche", il workshop totalmente gratuito guidato da Alessio Tagliento.

Firma tra le più apprezzate e autorevoli del panorama umoristico nazionale, Alessio Tagliento è autore televisivo, teatrale e regista. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi per i più importanti format della comicità italiana, da Zelig a Colorado, lavorando al fianco di grandi protagonisti dello spettacolo come Giorgio Panariello, Gabriele Cirilli, Max Angioni e Raul Cremona, oltre a ricoprire da anni il ruolo di docente di scrittura comica e didattica dello spettacolo.

Il laboratorio, pensato come un'occasione unica per esplorare la meccanica della risata, le tecniche di scrittura brillante e la presenza scenica, è aperto a tutti gli appassionati e agli aspiranti performer. Le lezioni si terranno il 22 e 23 settembre, dalle ore 14:30 alle ore 18:00, presso il Teatro Delle Arti di Salerno. Per richiedere informazioni sulle modalità di partecipazione e per iscriversi al laboratorio gratuito è possibile contattare direttamente il numero telefonico 327 4934684.