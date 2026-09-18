Ad Atrani, secondo "Condé Nast Traveller", una delle spiagge più belle del mondo Il riconoscimento della prestigiosa rivista specializzata

Atrani ha una tra le spiagge più belle d’Italia secondo Condé Nast Traveller, una delle più autorevoli riviste internazionali dedicate ai viaggi. Dopo Praiano, indicata ad agosto dalla prestigiosa rivista americana come primo tra i borghi più belli del mondo per ogni tipo di viaggiatore, la testata accende i riflettori su Atrani e sulla sua spiaggia. Un nuovo segnale dell’attenzione internazionale verso una Costa d’Amalfi più ampia, autentica e da scoprire oltre i luoghi interessati dai maggiori flussi turistici.

Nell’articolo “The Very Best Beaches in Italy, From Hike-In Coves to Stylish Shores”, pubblicato il 15 settembre 2026, la rivista americana accompagna i suoi lettori alla scoperta delle migliori spiagge dello stivale e sceglie Atrani, che viene elencata per seconda dopo Punta Prosciutto, in Puglia.

La rivista racconta il piccolo borgo come un luogo capace di restituire il fascino delle più celebri destinazioni costiere italiane, ma con un elemento distintivo: essere molto meno affollato. Condé Nast Traveller mette in evidenza le chiese, le piazze, le case aggrappate alla roccia e soprattutto la spiaggia di sabbia affacciata sul Tirreno, incastonata tra le due pareti rocciose che disegnano uno degli scorci più riconoscibili di Atrani. Un borgo a pochi minuti a piedi da Amalfi ma con una propria identità urbanistica, culturale e paesaggistica, che così entra nel racconto internazionale di Condé Nast Traveller.

d agosto Praiano, oggi Atrani. Due piccoli borghi della Costa d’Amalfi che, a distanza di poche settimane, conquistano l’attenzione di Condé Nast Traveller e del pubblico internazionale. La successione di questi riconoscimenti rafforza una narrazione internazionale che, accanto alle grandi icone, porta progressivamente alla scoperta dei borghi, delle spiagge e delle esperienze che esprimono l’identità più autentica e diffusa della Costa d’Amalfi. Un’attenzione che si inserisce nel lavoro di promozione e posizionamento che il Distretto Turistico Costa d’Amalfi porta avanti sui mercati esteri, attraverso un’attività costante di comunicazione, relazioni e PR finalizzata ad ampliare il racconto della destinazione e a far conoscere anche i luoghi meno esposti della Costiera.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questo nuovo riscontro internazionale– dichiara Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi – perché arriva esattamente nella direzione sulla quale stiamo lavorando. La promozione internazionale non significa soltanto ottenere visibilità immediata, ma costruire nel tempo attenzione e interesse intorno a una destinazione. Quando questo accade si genera un effetto a catena: i media tornano a guardare la Costa d’Amalfi, approfondiscono, cercano storie nuove e scoprono anche i luoghi meno conosciuti. Prima Praiano, oggi Atrani: è questo il racconto della Costa d’Amalfi che vogliamo contribuire ad alimentare”.

Ferraioli aggiunge: “Il nostro obiettivo è fare in modo che alla straordinaria notorietà del brand Costa d’Amalfi corrisponda una conoscenza sempre più profonda del territorio. Non soltanto le sue icone internazionali, dunque, ma i borghi, le spiagge, le comunità e le esperienze che compongono la destinazione. Il fatto che una testata autorevole come Condé Nast Traveller torni a raccontare la Costiera attraverso luoghi meno esposti ai grandi flussi è per noi un segnale importante”.

Un risultato che assume ancora maggiore valore nel percorso di riposizionamento della Costa d’Amalfi sul mercato statunitense, sul quale il Distretto sta concentrando una parte della propria attività estera.

“Gli Stati Uniti rappresentano per noi un mercato strategico – prosegue Ferraioli – e sul quale abbiamo registrato segnali di flessione. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più il pubblico americano alla Costa d’Amalfi, tornando a stimolare desiderio, interesse e conoscenza della destinazione. Per questo la presenza sulla stampa americana e internazionale è fondamentale: ogni racconto autorevole contribuisce a rafforzare un posizionamento sul quale stiamo investendo”.

La scelta di Atrani e della sua spiaggia assume quindi un valore che va oltre il singolo riconoscimento. Il racconto di Condé Nast Traveller intercetta uno degli obiettivi della strategia del Distretto: distribuire l’interesse verso l’intero territorio della Costa d’Amalfi, valorizzando luoghi ed esperienze capaci di offrire una fruizione differente della destinazione e contribuendo a orientare la domanda anche oltre i punti interessati dalle maggiori concentrazioni turistiche.