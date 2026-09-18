Il volontariato che non ti abbandona: "Papa Charlie" festeggia 35 anni Convegni e corteo dei mezzi della Protezione civile per celebrare l'importante ricorrenza

«Da 35 anni aiutiamo tutti». È questo lo slogan scelto per celebrare il 35° anniversario della fondazione della Protezione Civile Papa Charlie ODV. Due gli eventi in calendario per il prossimo weekend.

Sabato pomeriggio 19 settembre, con inizio alle ore 17, presso il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, a Pagani, ci sarà un convegno sul tema «Volontariato organizzato e volontariato spontaneo: una possibile chiave di lettura».

Domenica mattina, invece, a partire dalle ore 10.30 ci sarà un corteo dei mezzi della Protezione civile per il centro di Pagani, da Corso Padovano fino a Piazza Sant’Alfonso e, a seguire, a partire dalle ore 11 in Piazza Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori ci sarà una mattinata con animazione per bambini, gazebo informativi, simulazioni di spegnimento incendi e interviste radiofoniche.

Impegno ed entusiasmo trapelano dalle parole del presidente dell’Associazione Papa Charlie, Giovanni Zarra: «Sabato e domenica celebreremo il nostro trentacinquesimo anno di fondazione con tutta la comunità, con le istituzioni e con altre associazioni. Intendiamo rinsaldare ulteriormente il vincolo di fiducia che ci lega al territorio. Da 35 anni siamo un punto di riferimento per l’Agro Nocerino Sarnese, con un impegno quotidiano di 24 ore su 24 a supporto della comunità locale e delle istituzioni. Per il futuro abbiamo intenzione di continuare a lavorare con la stessa passione e con lo stesso entusiasmo di sempre per rispondere alle esigenze e ai bisogni del territorio» - ha concluso Zarra.

La storia. L’associazione «Papa Charlie» è nata nel 1991 come gruppo di protezione civile in ambito locale dall’idea di un gruppo di amici radioamatori. Nello scegliere il nome, i fondatori presero spunto dall’alfabeto fonetico internazionale, in cui la lettera «P» si pronuncia «Papa» e indica «protezione», mentre la lettera «C» si pronuncia «Charlie» e indica «civile». L’idea dei fondatori era costituire nella zona a nord di Salerno un sodalizio basato sulla disponibilità al servizio. Nel 1994 l’Associazione è stata iscritta nell’Albo regionale del Volontariato della Campania e, a seguire, nell’anno successivo, ha aderito all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Onlus dal 1998, Papa Charlie ha partecipato a numerosi interventi, a livello locale, nazionale e internazionale, portando soccorso e solidarietà alle popolazioni coinvolte in gravi eventi calamitosi. Da 35 anni è punto di riferimento per l’area nord della provincia di Salerno.