Brucia sterpaglie e si ustiona: 42enne in condizioni critiche al Cardarelli L'uomo è stato travolto dalle fiamme

Grave incidente nelle campagne di Colliano: un uomo di 42 anni ha riportato ustioni su buona parte del corpo. Stando a quanto risulta dai primi accertamenti, sembra che stesse bruciando sterpaglie in un terreno, utilizzando materiale infiammabile.

La lingua di fuoco lo ha travolto in pieno: il malcapitato ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso di Oliveto Citra, a bordo della propria auto. I medici, vista la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata in condizioni critiche.

